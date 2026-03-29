Selçuklu, 'Masa'da Türkiye şampiyonu oldu
SELÇUKLU Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Amasya’da düzenlenen Küçükler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Tebrikler Çocuklar. Türkiye şampiyonuyuz… Selçuklu Belediyespor Kulübü Küçükler Kız Masa Tenisi Takımımız, 26-29 Mart tarihleri arasında Amasya’da düzenlenen Küçükler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu. Güçlü rakiplerini geride bırakarak zirveye çıkan sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.