Efsa Çağla Yavuz, Neriman Senanur Torun | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026 Ankara Adliyesinde gelecek hafta yoğun geçecek Ankara Ankara'da yargı gündemi gelecek hafta yoğun olacak. Ankara Adliyesi'nde kamuoyunca takip edilen davalar görülecek. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde, 31 Mart Salı günü Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 14 sanığın yargılandığı davanın 2. celsesine devam edilecek. Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Mahkeme, duruşmanın önceki celsesinde tutuklu sanıklar Huzur Özer ve Emrah Ak'ın dosyadaki delil durumu göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetmişti. Gelinen aşamada dosyada tutuklu sanık kalmadı. CHP Kurultay davasına devam edilecek 1 Nisan'da ise CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Duruşmanın önceki celsesinde mahkeme, dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirilmesi talebine muvafakat vermemişti.