Antalya-Konya yolunda kar alarmı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

İHA
İhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayan Alacabel geçidinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının, Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başlayarak Seydişehir yönüne doğru yaklaşık 25 kilometrelik alanda etkili olduğu öğrenildi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları ekipleri, Alacabel mevkiinde iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin, yolun ulaşıma açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Bölgede kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı belirtilirken, yetkililer yolu kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Bakmadan Geçme

