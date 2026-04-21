Selçuklu Halter Takımı, Ankara'da 2 madalya kazandı

Selçuklu Belediyespor Kulübü Halter Takımı, Ankara’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda iki kez kürsüye çıktı. Mavi-beyazlı sporculardan Yunus Emre Ciğer ve Mehmet Atak üçüncülük elde etti. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Selçuklu Belediyespor Kulübü Halter Takımı sporcularımızdan Yunus Emre Ciğer ve Mehmet Altın, Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza atarak kürsüye çıkmayı başardı. Minikler 37 kilo kategorisinde mücadele eden Yunus Emre Ciğer Türkiye üçüncüsü olurken, U-15 88 kilo kategorisinde yarışan Mehmet Altın da Türkiye üçüncülüğü elde etti. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.