  • Selçuklu Halter Takımı, Ankara'da 2 madalya kazandı

Hüseyin TurgutEditör
Haberin Özeti

  • Selçuklu Belediyespor Halter Takımı, Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak iki madalya kazandı.
  • Minikler 37 kilo kategorisinde yarışan Yunus Emre Ciğer, takımına Türkiye üçüncülüğü derecesini getiren sporculardan oldu.
  • U-15 88 kilo kategorisinde mücadele eden Mehmet Altın da Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük madalyası alarak takımı gururlandırdı.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Halter Takımı, Ankara’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda iki kez kürsüye çıktı. Mavi-beyazlı sporculardan Yunus Emre Ciğer ve Mehmet Atak üçüncülük elde etti. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Selçuklu Belediyespor Kulübü Halter Takımı sporcularımızdan Yunus Emre Ciğer ve Mehmet Altın, Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza atarak kürsüye çıkmayı başardı. Minikler 37 kilo kategorisinde mücadele eden Yunus Emre Ciğer Türkiye üçüncüsü olurken, U-15 88 kilo kategorisinde yarışan Mehmet Altın da Türkiye üçüncülüğü elde etti. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 

