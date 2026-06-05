Selçuklu'da kültür şenlikleri devam ediyor

Selçuklu Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen ÇEDES Kültür Şenlikleri kapsamında, Selçuklu Merkez Camii’nde öğrenciler ve öğretmenler misafir edildi.

Programa Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu, Mehmet Nuri Küçükköylü İmam Hatip Ortaokulu ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri katıldı. Öğrenciler, manevi bir atmosferde gerçekleştirilen kültürel, dini ve sportif etkinliklerle verimli ve keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik hakkında yapılan açıklmada şu ifadelere yer verildi; “Programa katılan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen din görevlilerimize teşekkür ediyor; misafirperverlikleri ve programa ev sahipliği yapmaları dolayısıyla Selçuklu Merkez Camii görevlilerine ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.”

