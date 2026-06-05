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Konya'da bugün kimler vefat etti? 5 Haziran Cuma günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 5 Haziran Cuma günü 26 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 5 Haziran Cuma günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. MERYEM ANA IŞIK
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  2. ESEF KORKMAZ
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  3. SANİYE KARAYURT
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  4. MAKBULE BİNİCİ
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  5. NURDOĞAN DEMİREL
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  6. AHMET RENKLİCAM
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  7. MEHMET KÜÇÜKTUNÇ
    TEKKE MEZARLIĞI
     
  8. NUR İLDAY
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  9. NEVİN OKUMUŞOĞLU
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  10. HÜSEYİN ATASAYIM
    ALİYENLER MEZARLIĞI
     
  11. YUSUF BOZ
    ALİYENLER MEZARLIĞI
     
  12. MEHMET FARUK DEMİR
    SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
     
  13. İSMAİL YILMAZ
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  14. HAMİ EREKİCİ
    SİLLE MEZARLIĞI
     
  15. ŞERİFE ÖZDEMİR
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  16. AHMET KÖSEN
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  17. MEMİŞ ULUER
    HACIFETTAH MEZARLIĞI
     
  18. ZÜLEYHA UZUN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  19. ŞERİFE AKKAFA
    YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
     
  20. BEBEK MAHMUT ABBUD
    İŞGALAMAN MEZARLIĞI
     
  21. ŞERİFE COŞAR
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  22. ZEYNEP DUYMAZ
    ALİYENLER MEZARLIĞI
     
  23. ŞERİFE HANIM DOĞRUER
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  24. SIDDIKA TURAN
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  25. AYŞE YILDIZ
    ELMACI MEZARLIĞI
     
  26. ALİ SARIKAYA
    TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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