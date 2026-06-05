Konya'da bugün kimler vefat etti? 5 Haziran Cuma günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 5 Haziran Cuma günü 26 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- MERYEM ANA IŞIK
YAZIR MEZARLIĞI
- ESEF KORKMAZ
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- SANİYE KARAYURT
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- MAKBULE BİNİCİ
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- NURDOĞAN DEMİREL
ARAPLAR MEZARLIĞI
- AHMET RENKLİCAM
ARAPLAR MEZARLIĞI
- MEHMET KÜÇÜKTUNÇ
TEKKE MEZARLIĞI
- NUR İLDAY
MUSALLA MEZARLIĞI
- NEVİN OKUMUŞOĞLU
MUSALLA MEZARLIĞI
- HÜSEYİN ATASAYIM
ALİYENLER MEZARLIĞI
- YUSUF BOZ
ALİYENLER MEZARLIĞI
- MEHMET FARUK DEMİR
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
- İSMAİL YILMAZ
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- HAMİ EREKİCİ
SİLLE MEZARLIĞI
- ŞERİFE ÖZDEMİR
ÜÇLER MEZARLIĞI
- AHMET KÖSEN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- MEMİŞ ULUER
HACIFETTAH MEZARLIĞI
- ZÜLEYHA UZUN
YAZIR MEZARLIĞI
- ŞERİFE AKKAFA
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
- BEBEK MAHMUT ABBUD
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
- ŞERİFE COŞAR
ÜÇLER MEZARLIĞI
- ZEYNEP DUYMAZ
ALİYENLER MEZARLIĞI
- ŞERİFE HANIM DOĞRUER
ARAPLAR MEZARLIĞI
- SIDDIKA TURAN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- AYŞE YILDIZ
ELMACI MEZARLIĞI
- ALİ SARIKAYA
TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI