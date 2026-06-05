Başkan Altay, çocuklarla birlikte çevre temizliği yaptı

Ankara Yolu üzerindeki Türk Yıldızları Parkı’nda gerçekleştirilen anlamlı çevre etkinliğine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konya merkezdeki farklı okullardan yüzlerce ilkokul öğrencisi katıldı.

Başkan Altay ve geleceğin çevreci bireyleri, park alanında çevre temizliği yaparak hem çevrenin korunmasına katkı sundu hem de çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturdu.

“ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTMAZSAK ŞEHRİMİZİN KAYNAKLARINI İSRAF ETMİŞ OLUYORUZ”

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Başkan Altay, etkinliğe katılan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, hep birlikte güzel bir iş yaptıklarını ifade etti. Başkan Altay, “Burada anlatmak istediğimiz başka bir şey var. Biz normalde belediyeler olarak bunu rutinde her zaman yapıyoruz ve buna çok büyük paralar harcıyoruz. Aslında bu işin doğrusu ne? Bu işi hep birlikte hiç yapmamamız lazım. Piknikten sonra ya da günlük hayatımızda ortaya çıkan çöpleri ne yapmak lazım? Çöpleri çöp kutusuna atmak lazım. Bulunduğumuz yere atarsak, bugün sizin yaptığınız gibi onlarca kişinin emeği boşa gidiyor. Şehrimizin kaynaklarını israf etmiş oluyoruz ama daha önemlisi toplayamadığımız çöplerden dolayı çevrede çok büyük bir kirlilik oluşturuyoruz” diye konuştu.

“BUGÜNE KADAR ÇEVREYE DUYARLI İŞLER YAPTIK, BUNDAN SONRA DA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Altay, etkinliğe katılan çocukları gösterdikleri hassasiyetten dolayı tebrik ederek, “Bugün Dünya Çevre Günü, bu kapsamda şehrimizde birlikte etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar çevreye duyarlı işler yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Türk Yıldızları Parkı’nda olduğu gibi şehrimize onlarca park ve yeşil alan kazandırdık, Büyükşehir Belediyemizin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden sağlamak adına güneş enerjisi panelleri, hidroelektrik santralleri inşa ediyoruz ki harcadığımız enerjiyi sıfır karbonla harcayacak bir yapıya kavuşalım” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL VE DOĞAL VARLIKLARIN KORUNMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARA DEĞİNDİ

Kültürel ve doğal varlıkları korumanın en önemli konu olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Beyşehir Gölü’nü, Tuz Gölü’nü ve Meke Gölü’nü korumakla ilgili önemli projeler yürütüyoruz. Tuz Gölü’nde işlemimizi tamamladık. İnşallah Beyşehir Gölü’nde de bu yıl başlayacağımız çalışmalarla insan kaynaklı suların arıtılmadan Beyşehir Gölü’ne deşarjın önüne geçmiş olacağız. Meke Gölü’nün yeniden sizlerin fotoğraflarda gördüğü bir hale getirmekle ilgili de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızla çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“BU KONUDA EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ SİZLERSİNİZ”

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya, daha iyi bir Konya bırakmak için gece gündüz demeden çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Altay, “Ama bizim yardımcılara, destekçilere ihtiyacımız var. Bu konuda en büyük destekçimiz sizlersiniz. Sadece kendinizin çevreyi kirletmemesi yetmez. Başta ailemiz sonra arkadaşlarımız, komşularımız olmak üzere bu konudaki hassasiyetimizi ve duyarlılığımızı Konya olarak, örnek bir şehir olarak artırarak devam ettirmemiz lazım. Değerli öğretmenlerimize, idarecilerimize ve sizlere Konyalılar adına tekrar teşekkür ediyorum, emeğinize sağlık” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Osman Gazi İlkokulu, TOKİ İlkokulu, Ahmet Acar İlkokulu ve Hâkim Ömer Onsun İlkokulu’ndan temizlik etkinliğine katılan çevreci öğrenciler de doğamızın ve yaşadığımız çevrenin korunması gerektiğine dikkat çekti.

