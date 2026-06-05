Başkan Fatih Özgökçen'in halası dualarla defnedildi
AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'in halası Şerife Doğruer dualar eşliğinde toprağa verildi. Başkan Fatih Özgökçen'i cenaze töreninde Konya protokolü yalnız bırakmadı.
AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen’in halası Şerife Doğruer hayata gözlerini yumdu. Merhume Doğruer düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi.
Konya’nın ünlü avukatlarından Ali Neyin’in kız kardeşi olduğu öğrenilen Şerife Doğruer, Araplar Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Törende, merhume Şerife Doğruer için dualar edilirken, protokol üyeleri ve vatandaşlar Özgökçen ailesine başsağlığı diledi.
Törene Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, AK Parti teşkilat mensupları, ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yeni Meram ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet, başta Fatih Özgökçen olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.