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Seydişehir'de öğrencilere itfaiye eğitimi verildi

Seydişehir'de 2025-2026 eğitim öğretim yılında okullarda gerçekleştirilen itfaiye eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

Seydişehir'de öğrencilere itfaiye eğitimi verildi
AA
AAAnadolu Ajansı
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seydişehir İtfaiye Amirliği ekiplerince düzenlenen eğitimlerde, itfaiyeciliğe yönelik ısındırma ve farkındalık eğitimi, afetlere hazırlık, yangından korunma ve tahliye konularında eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan, gazetecilere, olası yangın ve afet durumlarında öğrencilerin bilinçlenmesi adına gerçekleştirilen programda, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine eğitimler verildiğini söyledi.

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Doğan, bu gibi eğitimlerin küçük yaşlarda alınması gerektiğini kaydetti.

Program, öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.

AA

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