Selçuklu’da gönüllere dokunan veda

Kaymakam Tortop için düzenlenen veda programına ilçe protokolü, meclis üyeleri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Başkan Pekyatırmacı: “Ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle Selçuklumuzda kalıcı izler bıraktık”

İz bırakmış bir hizmet yolculuğuna şahitlik etmek için toplandıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “2022 yılında Selçuklu Kaymakamlığı görevine başlayan ve 4 yıl boyunca bu görevi büyük bir özveriyle sürdüren Kaymakamımız Eflatun Can Tortop’a bugün ‘elveda’ demiyoruz; ‘iyi ki yollarımız kesişti’ diyoruz. Çünkü bazı görevler vardır, sadece makamla yapılmaz. Bazı insanlar vardır, bulundukları yere sadece görevleriyle değil; gönülleriyle, samimiyetleriyle ve duruşlarıyla değer katar. Kaymakamımız da Selçuklumuzda tam olarak bunu yapmıştır. Görev süresi boyunca devlet ciddiyetini, insani yaklaşımıyla harmanlayan; vatandaş odaklı hizmet anlayışını her zaman ön planda tutan, çözüm üreten, yol gösteren, birleştiren bir yönetim anlayışı sergilemiştir. Selçuklumuz gibi hızla büyüyen, gelişen ve her geçen gün yeni hedeflere yürüyen bir ilçede görev yapmak elbette büyük bir sorumluluk gerektirir. Kaymakamımız bu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirirken; kurumlar arası uyumu güçlendirmiş, iş birliğini artırmış ve birlikte üretmenin en güzel örneklerini de ortaya koymuştur. Bizler Selçuklu Belediyesi olarak, kendisiyle her zaman uyum içerisinde çalıştık. Ortak akılla hareket ettik, istişareyle yol aldık” dedi.

“Görevler gelip geçicidir ama güzel hatıralar, kurulan dostluklar ve bırakılan izler kalıcıdır”

Selçuklu’nun gelişimi için attıkları her adımda Kaymakam Eflatun Can tortop’un katkısını, desteğini ve yapıcı yaklaşımını yanlarında hissettiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, “Kimi zaman bir projenin temelinde, kimi zaman bir sosyal çalışmanın içinde, kimi zaman da bir vatandaşımızın derdine çözüm ararken hep aynı hassasiyeti, aynı gayreti gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda, Selçuklumuzda iz bırakan pek çok hizmette kaymakamımızın emeğinin olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum. Ama en kıymetlisi şudur ki; kendisi sadece görevini yapan bir idareci değil, aynı zamanda gönüllerde yer edinen bir devlet insanı olmuştur. Görevler gelip geçicidir, makamlar bir gün devredilir ama güzel hatıralar, kurulan dostluklar ve bırakılan izler kalıcıdır. Kaymakamımız, Selçuklu’dan ayrılırken arkasında güçlü bir hizmet mirası, güzel dostluklar ve hayırla anılacak bir dönem bırakmıştır. Bizler inanıyoruz ki kaymakamımız bundan sonraki hayatında da bilgi ve tecrübesiyle topluma katkı sunmaya devam edecektir. Selçuklumuza yaptığınız hizmetler için, ilçemize kattığınız değerler için ve en önemlisi bizlere kazandırdığınız güzel hatıralar için şahsım ve Selçuklu Belediyesi adına sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli kaymakamımıza ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyor yeni hayatının kendisine ve sevdiklerine güzellikler getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Kapımızın, gönlümüzün size her zaman açık olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Selçuklu sizi her zaman güzel hatırlayacak bizler de sizi bir dost, yol arkadaşı olarak anacağız” şeklinde konuştu.

Kaymakam Tortop: “Konya'yı, Selçuklu'yu çok özleyeceğim”

Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya bu güzel veda programı için şükranlarını sunan Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can tortop, “Bugünleri gösterdiği ve sağlık, sıhhat, afiyet içinde emekli olmayı bana nasip ettiği için Allahıma şükrediyor sizlerin de yeri ve zamanı gelince sağlık içinde emekliliğinize erişmenizi diliyorum. Memurluk yaşamının doğal bir gereği olarak sizlere veda etmek durumunda kaldığım şu anda çok duygu yüklü olduğumu daha sizlerden ayrılmadan hüzünle karışık bir iş burukluğu yaşadığımı da itiraf etmeliyim. Meslek yaşamım boyunca valilerimizin, belediye başkanlarımızın, güvenlik birimlerimizin, sivil, sosyal ve siyasal kesimin her düzeydeki amir ve memurlarımızın vatandaşlarımızın muhtarlarımızın büyük yardım ve desteklerini gördüm. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada da böyle oldu. 3,5 yıllık mesai birlikteliğimiz esnasında her birinizin destekleri hep yanımdaydı. Yapım itibariyle pek öyle kıran döken biri değilim. Ama buna rağmen sizleri üzdüğüm anlar olduysa açıkçası affımı da dilerim. Her zaman herkes el işinin en iyisini yapmak ister. Ben de yeteneklerimin ve sizlerin destekleriyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İdare dinamik bir süreç olduğuna göre yerimize gelenler de bizim eksik bıraktığımız işleri bizlerden çok daha güzel bir şekilde tamamlayıp sizlere hizmet verecektir. Dünya bir ayrılıklar diyarı. Ebedi beraberlikler, saadetler, mutluluklar bu dünyada ne yazık ki olmuyor. Her birimiz sahnede bir rol oynamaya çalışıyoruz. Rol ya da oyun bitince de sahneden ayrılıyoruz. Önemli olan kalp huzuru ile devlete ve millete borçlu kalmadan ve gönül rahatlığı ile sahneden ayrılabilmek. Ben kendi çapımda iyi kötü bunu yapabildiğimi düşünüyorum. İnşallah çok daha iyisini yüce Allah sizlere de nasip eder. Biliyorsunuz her şeyin ilki ve sonu çok özeldir. Ülkemizin önemli ilçelerinden biri olan payitaht bakiyesi Selçuklu'nun ilk emekli olan eylemli kaymakamı olmanın mutluluğunu, 38 yıllık meslek kariyerimin burada, Selçuklu'da sona ermesi, memuriyet yaşamının unutulmazı olacaktır. Buradan ömrümün sonuna dek hatırlayacağım ve dilimden düşürmeyeceğim anılarla ayrılıyor olmam, Konya ve Selçuklu'ya duyduğum muhabbeti anlatmaya kafidir. Konya'yı, Selçuklu'yu çok özleyeceğim. Bu duygularla belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, çalışma arkadaşlarıma, kendilerine hizmet etmekten büyük onur duyduğum değerli hemşehrilerime, muhtarlarıma en içten duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Allah'a ısmarladık” ifadelerini kullandı.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Bağcı: “Kaymakamımız görevi boyunca çok güzel hizmetler yapmıştır”

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da, Kaymakam Tortop’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Bu bir veda, ayrılık değil. Selçuklu'da 4 yıllık hizmetleri boyunca herkesin gönlüne girmiş, herkese dokunmuş, çok güzel hizmetler etmiş olan kaymakamımızla herkesin ağabey olarak bundan sonra da muhabbetini, birlikteliğini devam ettireceğine inanıyorum. Bu duygusal bir an, gerçekten çok zor. Ama kaymakamımız 40 yıllık hizmetin karşılığında da emekli olacak. Bunlar hepimizin başına gelecek. Bugüne kadar devletimize, özellikle 40 yıl boyunca ülkemize yapmış olduğu hizmetlerden sonra da Selçuklumuza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Rabbim kaymakamımızın bahtını açık eylesin inşallah” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Tortop’a hediye takdimi yapıldı ve program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.