Uzmanlardan Konyalı çiftçilere ekim uyarısı

Konya hafta sonundan yağışlı havanın etkisine girecek. Meteorolojik verilere göre yağışlı hava etkisini Cumartesi gününden Salı gününe kadar gösterecek.

Veriler havanın yarından itibaren haftaya Salı gününe kadar sağanak yağış etkisinde olacağını gösteriyor. Konya’da soğuk hava dalgasıyla beraber hava sıcaklıkları geceleri 5 derecelere kadar düşecek.

15 Mayıs’a Kadar Ekim Yapılabilir

Yağışlar öncesi ise Konya Ovası'nda hummalı bir ekim çalışması başladı. Konyalı çiftçiler yağışlardan önce ekim çalışmalarını bitirmek istiyor. Ovada, yoğun şekilde şekerpancarı, ayçiçeği, mısır ve patates ekimi yapılıyor. Ancak tarım uzmanları çiftçilere uyarıda bulundu. Uzmanlar tarafından yapılan uyarıda ekim işlemlerinin 15 Mayıs’a kadar yapılabileceği vurgulandı. Geç kaldım endişesi ile ağır tavda ekim yapanların faydadan çok zarara uğrayabileceği ifade edildi.

Zarar Etmeyin

Konu hakkında açıklamada bulunan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, “Konya Ovası'nda hafta sonu beklenen yağış öncesi yoğun şekerpancarı, ayçiçeği, mısır ve patates ekimi var.. Bazı çiftçilerimiz geç kaldım endişesi ile ağır tavda ekim yapıyorlar bu durum faydadan çok zarar getirir, haftaya yağış yok havalar tekrar ısınacak 10-15 Mayıs aralığına kadar sağlıklı ekim yapılabilir.”dedi.