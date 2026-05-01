  • Haberler
  • Konya
  Konyalılar bu merkeze akın edecek! Satışları başladı

Konyalılar bu merkeze akın edecek! Satışları başladı

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Konya Fide'de yeni sezon satışlarına start verdi. Konyalı vatandaşlar Konya Fide'den bu yılda dört noktadan alım yapabilecek.

Konyalılar bu merkeze akın edecek! Satışları başladı
Meram BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Konya Fide'de yeni sezon sebze fidesi satışları başladı; Konyalılar fidelerini dört farklı noktadan temin edebilecek.
  • Yıllık 12 milyon üretim kapasiteli Konya Fide, bahar sezonunda yaklaşık 1 milyon fideyi uygun fiyat ve yüksek kaliteyle çiftçilere sunuyor.
  • Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya'nın ilk ve tek sebze fidesi üretim tesisi olan Konya Fide'nin bölge tarımına stratejik güç kattığını vurguladı.

Meram Belediyesi öncülüğünde, KOP desteği ve Karatay Ziraat Odası ile Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliği paydaşlığında gerçekleştirilen, üreticilerinin önemli tedarik noktalarından olan Konya Fide’de yeni sezon satışları başladı.

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Konya Fide’de yeni sezon satışları başlarken, Konyalı üreticiler şehrin havasına ve suyuna uyumlu fidelere dört ayrı noktadan ulaşabiliyor.

4 Noktadan Satış Yapılacak

Yıllık 12 milyonun üzerinde üretim kapasitesi bulunan Konya Fide’de, sezonun ilk etabında yaklaşık 1 milyon fide satışa sunuldu. Fideler; Konya Fide Merkezi’nin yanı sıra Harmancık Pazar Yeri, Karatay Ziraat Odası ve Saraçoğlu Kavşağı olmak üzere dört ayrı noktada satılacak. 

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya’nın ilk ve tek sebze fidesi üretim tesisi olan Konya Fide’yi ziyaret ederek sezon için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni sezonun başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada; baharın gelişiyle birlikte fide dikim sezonunun da başladığını belirten Başkan Kavuş, üreticilerin kaliteli ve uygun fiyatlı fidelere Konya Fide’den rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Fide üretim tesisini ziyaret ederek yıllık 12 milyon kapasiteli merkezin bölge tarımı için stratejik önemine dikkat çekti.

Milyonlarca Fide Üreticiyle Buluşuyor

Başkan Mustafa Kavuş, tesisin aynı anda 2,5 milyon fide üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek, Konya Fide’nin önemli bir üretim üssü haline geldiğine dikkat çekti. Fidelerin Meram’ın havasına, toprağına ve suyuna uyumlu, hastalıktan ari ve yüksek verimli olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, nakliye maliyetlerinin olmaması sayesinde fiyatların da uygun seviyede tutulduğunu dile getirdi. 

Başkan Kavuş, tesiste ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesinin “Balkonlarımız fide ile buluşuyor” kampanyası kapsamında dağıtılacak fidelerin ve çiftçilerin tarlalarına ekmek için getirdikleri tohumların da bu tesiste hazırlandığını vurguladı.

Nakliye maliyeti olmadığı için uygun fiyat avantajı sunan Meram Belediyesi Konya Fide satışları noktalarında, hastalıktan ari ve yüksek verimli yerli fideler üreticiyle buluşuyor.

Tarıma Güç Katıyor 

Konya Fide’nin bölge tarımı açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Kavuş, Konya’nın ihtiyacı olan fidelerin yaklaşık yüzde 10’unun bu tesisten karşılandığını ifade etti. 

Meram’ın sadece tahıl üretiminde değil, sebze ve meyve üretiminde de öncü şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, yerli ve uygun maliyetli üretimin çiftçilere büyük avantaj sağladığını kaydetti. Tesisin zamanla yıpranan bölümlerinin bu yıl yenilendiğini de sözlerine ekleyen Başkan Kavuş, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliğiyle yürütülen iş birliğinin önemine vurgu yaptı. 

Meram Belediyesi

Bakmadan Geçme

