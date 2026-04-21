Selçuklu Belediyesporlu judocular, Bükreş'te 4 madalya kazandı
Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Alina Dumitru International Judo Turnuvası'nda ter döken Selçuklu Belediyespor, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı
Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Alina Dumitru International Judo Turnuvası’nda ter döken Selçuklu Belediyespor 4 madalya kazandı. Mavi-beyazlı sporcular, minikler kategorisinde üçüncülük ve ikinciliğe imza attı. Selçuklu Belediyesporlu judoculardan Ahmet Batuhan Özlü 50 kiloda üçüncü olurken, Alperen İsmet Alkın 50 kiloda, Mustafa Arabacı 38 kiloda ve Mehmet Talha Çelikel ise 55 kiloda üçüncülük elde ettiler. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları, Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Alina Dumitru International Judo Turnuvası’nda minikler kategorisinde önemli dereceler elde etti. Uluslararası arenada bayrağımızı başarıyla temsil eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.