  • Haberler
  • Spor
  • Selçuklu Belediyesporlu judocular, Bükreş'te 4 madalya kazandı

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Alina Dumitru International Judo Turnuvası'nda ter döken Selçuklu Belediyespor, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı

Hüseyin Turgut
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Selçuklu Belediyesporlu judocular, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Alina Dumitru Uluslararası Judo Turnuvası'ndan 4 madalya ile döndü.
  • Mavi-beyazlı sporcular, turnuvada 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak minikler kategorisinde önemli dereceler elde etti

Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Alina Dumitru International Judo Turnuvası’nda ter döken Selçuklu Belediyespor 4 madalya kazandı. Mavi-beyazlı sporcular, minikler kategorisinde üçüncülük ve ikinciliğe imza attı. Selçuklu Belediyesporlu judoculardan Ahmet Batuhan Özlü 50 kiloda üçüncü olurken, Alperen İsmet Alkın 50 kiloda, Mustafa Arabacı 38 kiloda ve Mehmet Talha Çelikel ise 55 kiloda üçüncülük elde ettiler. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları, Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Alina Dumitru International Judo Turnuvası’nda minikler kategorisinde önemli dereceler elde etti. Uluslararası arenada bayrağımızı başarıyla temsil eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 
 

