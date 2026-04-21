Selçuklu Belediyespor'dan erken veda

TFF Gelişim U19 Ligi'nde grubunu lider bitirerek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden mavi-beyazlılar, play-off'taki ilk maçında Aydın Büyükşehir'e 2-1 yenilerek sezonu noktaladı

Selçuklu Belediyespor'dan erken veda
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
Haberin Özeti

  • Selçuklu Belediyespor U19 takımı, TFF Gelişim Ligi play-off ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenilerek elendi.
  • Mavi-beyazlılar, normal sezonda TFF Gelişim U19 Ligi 9. Grubunu lider tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmıştı.
  • 1-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayan Selçuklu Belediyespor, bu mağlubiyetle Gelişim Ligi'nde sezonu noktaladı.

TFF Gelişim U19 Ligi’nde 9. Grubu lider bitirerek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden Selçuklu Belediyespor, play-off’taki ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’a 2-1 yenilerek elendi ve sezonu noktaladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “TFF Gelişim Ligi’nde bu sezon ilk kez mücadele eden ve normal sezonu lider bitiren Selçuklu Belediyespor Kulübü U19 Futbol Takımımız, play-off’ta karşılaştığı Aydın Büyükşehir Belediyespor’a 2-1 mağlup olarak Gelişim Ligi’nde sezonu noktaladı. Play-Off mücadelesinde 1-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayan takımımız, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sezon boyunca gösterdikleri mücadele için tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

