Selçuk Tıp’ta dört kritik birimin kapasite ve konforu artırıldı

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, bölgenin sağlık üssü olarak topluma en nitelikli ve güvenli hizmeti sunma hedefiyle altyapıyı güçlendirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda Tıbbi Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği ve Günübirlik Tedavi Ünitesi ile Kan Alma Birimi modernize edilerek ileri teknolojik altyapı ve artırılmış kapasiteyle hizmete sunuldu.

Bölgenin sağlık üssü konumunda bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin 4 biriminde poliklinik ve hizmet alanları yenileme çalışmalarıyla modern, fonksiyonel ve hasta odaklı bir yapıya kavuşturuldu.

En önemli adımlardan biri Onkoloji Polikliniğinde atıldı. Enfeksiyon kontrolü ve hasta güvenliği esas alınarak yeniden yapılandırılan Kemoterapi Uygulama Ünitesi 22’den 46’ya, poliklinik sayısı ise 6’ya yükseltildi. Kapasitenin iki kattan fazla arttığı bu birimde onkoloji hastalarının tedavi süreçleri daha hızlı ve konforlu bir şekilde yürütülüyor.

Günübirlik Servis, 18 yatak kapasitesiyle yeniden düzenlendi. Tek ve çift kişilik odalardan oluşan serviste her hastanın klinik durumu, hasta başı monitörizasyon sistemleri ile anlık olarak izleniyor. Bu sayede erken komplikasyonların önüne geçilerek iyileşme süreci hızlandırılıyor ve hastaların aynı gün güvenli bir şekilde taburcu edilmesi sağlanıyor.

Toplam 750 metrekarelik alanda yeniden yapılandırılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğinde egzersiz salonu, Pelvik Rehabilitasyon Ünitesi, EMG ve USG odaları yer alıyor. Ayrıca dil ve konuşma terapisi biriminde de iletişim ve yutma bozukluklarına yönelik bilimsel temelli tedaviler titizlikle uygulanıyor.

Hastanenin yoğun hizmet alanlarından biri olan Kan Alma Birimi, 550 metrekarelik geniş bir alanda yeniden projelendirildi. Aynı anda 70 hastaya hizmet verebilen birimde 10 adet yetişkin kabini ile çocukların işlem sürecini daha stressiz geçirmesini hedefleyen 2 adet pediatrik kan alma kabini yer alıyor. Bu birimle entegre çalışan Transfüzyon Merkezi ise 200 metrekarelik alanında, kan ve kan ürünlerinin güvenli temini ile transferi süreçlerini uluslararası standartlara uygun bir şekilde sürdürüyor.

Rektör Yılmaz: Hedefimiz topluma en nitelikli ve güvenli sağlık hizmetini sunmak

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz; şu ifadeleri kullandı: