AKSED'ten İlim Yayma Vakfı'na teşekkür

İlim Yayma Vakfı ve Aliya İzetbegoviç Vakfı iş birliğiyle ilk kez İstanbul'da düzenlenen ve büyük beğeni toplayan 'Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele' sergisi, ikinci durağı olan Konya'da kapılarını açıyor.

  • Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in 100. doğum yılına özel "Aliya 100 Yaşında" sergisi Konya'da açıldı.
  • İlim Yayma Vakfı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki sergi, 10-30 Nisan tarihleri arasında Tantavi Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.
  • AKSED Başkanı İbrahim Günay, serginin Konya'da açılmasından memnuniyet duyarak Bilal Erdoğan ve Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Merkezi İstanbul’da bulunan İlim Yayma Vakfı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in 100. doğum yılı anısına Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele” sergisi açıldı.

“Aliya 100 Yaşında” temasıyla hazırlanan sergi, düşünce ve mücadelenin izlerini bir araya getiriyor. Aliya’nın hayatına, mücadelesine ve fikir dünyasına ışık tutan kişisel eşyalarından oluşan özel sergi, 10–30 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Konya'dan Diyarbakır'a kardeşlik köprüsü kuruldu
Konya’dan Diyarbakır’a kardeşlik köprüsü kuruldu

Konya’da faaliyet gösteren Aliya İzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, böylesi anlamlı bir serginin İstanbul’dan sonra Konya’da açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aliya izetbegoviç’in anısını yaşattıklarından dolayı İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

AKSED olarak, Aliya İzetbegoviç’in düşünce yapısını, İslami ve insani değerlerini konferans, panel ve çeşitli kültürel etkinliklerle genç nesillere aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Günay, Bosna Hersek ile Konya arasındaki tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.
 

Selçuk Tıp'ta dört kritik birimin kapasite ve konforu artırıldı
Selçuk Tıp’ta dört kritik birimin kapasite ve konforu artırıldı
Konya'dan Diyarbakır'a kardeşlik köprüsü kuruldu
Konya’dan Diyarbakır’a kardeşlik köprüsü kuruldu
Hikaye yaz, altın kazan: 14. Geleneksel Yarışma başladı
Hikaye yaz, altın kazan: 14. Geleneksel Yarışma başladı
Konya'daki dev fuar yoğun katılımla sona erdi
Konya'daki dev fuar yoğun katılımla sona erdi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 12 Nisan Pazar günü
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 12 Nisan Pazar günü
Konya'da rahatsızlanan vatandaşın imdadına hava ambulansı yetişti
Konya'da rahatsızlanan vatandaşın imdadına hava ambulansı yetişti