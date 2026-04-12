AKSED'ten İlim Yayma Vakfı'na teşekkür

AKSED Başkanı İbrahim Günay, serginin Konya'da açılmasından memnuniyet duyarak Bilal Erdoğan ve Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Merkezi İstanbul’da bulunan İlim Yayma Vakfı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in 100. doğum yılı anısına Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele” sergisi açıldı.

“Aliya 100 Yaşında” temasıyla hazırlanan sergi, düşünce ve mücadelenin izlerini bir araya getiriyor. Aliya’nın hayatına, mücadelesine ve fikir dünyasına ışık tutan kişisel eşyalarından oluşan özel sergi, 10–30 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Konya’da faaliyet gösteren Aliya İzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, böylesi anlamlı bir serginin İstanbul’dan sonra Konya’da açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aliya izetbegoviç’in anısını yaşattıklarından dolayı İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

AKSED olarak, Aliya İzetbegoviç’in düşünce yapısını, İslami ve insani değerlerini konferans, panel ve çeşitli kültürel etkinliklerle genç nesillere aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Günay, Bosna Hersek ile Konya arasındaki tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

