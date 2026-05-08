Sefer Yılmaz: Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk

Trenyol 1. Lig play-off çeyrek finalinde Bodrum FK sahasında Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. İnşallah devamı gelecektir diyoruz. Maça gelince de tabii Pendikspor bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. Tek maçlık bir maç olduğu için de iki taraf da biraz dengeli başladı maça. İlk yarı çok fazla pozisyon olmadı belki ama ikinci yarıda gerçek oyunumuzu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Art arda gelen gollerle de güzel bir galibiyet aldık. Buradan Pendikspor oyuncuları ve teknik sorumlusu Sinan Hocayı da tebrik ediyorum, iyi bir takımları var. Biz yolumuza devam ediyoruz.

Daha önceki röportajlarımızda söylediğimiz gibi; inşallah 4 tane maçımız vardı, şimdi 3 tane maçımız kaldı. Önce pazartesi günü Çorum'la burada oynayacağız, sonra deplasmana gideceğiz. İnşallah o maçı da kazanıp finalde yeniden bütün Bodrum halkının, Bodrum seyircisinin, bizlerin de özlediği Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz. Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk" diye konuştu.