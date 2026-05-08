  • Haberler
  • Spor
  • Sefer Yılmaz: Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk

Sefer Yılmaz: Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Pendikspor galibiyetinin ardından, 'Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk' dedi.

Sefer Yılmaz: Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam

Trenyol 1. Lig play-off çeyrek finalinde Bodrum FK sahasında Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. 

Yılmaz, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. İnşallah devamı gelecektir diyoruz. Maça gelince de tabii Pendikspor bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. Tek maçlık bir maç olduğu için de iki taraf da biraz dengeli başladı maça. İlk yarı çok fazla pozisyon olmadı belki ama ikinci yarıda gerçek oyunumuzu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Art arda gelen gollerle de güzel bir galibiyet aldık. Buradan Pendikspor oyuncuları ve teknik sorumlusu Sinan Hocayı da tebrik ediyorum, iyi bir takımları var. Biz yolumuza devam ediyoruz. 

Dev final Konya'da oynanacak!
Bu Habere de Bak
Dev final Konya’da oynanacak!

Daha önceki röportajlarımızda söylediğimiz gibi; inşallah 4 tane maçımız vardı, şimdi 3 tane maçımız kaldı. Önce pazartesi günü Çorum'la burada oynayacağız, sonra deplasmana gideceğiz. İnşallah o maçı da kazanıp finalde yeniden bütün Bodrum halkının, Bodrum seyircisinin, bizlerin de özlediği Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz. Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk" diye konuştu.

İHA

Bakmadan Geçme

Konya'daki bu cam kubbe altındaki Selçuklu mirası büyük ilgi görüyor
Konya’daki bu cam kubbe altındaki Selçuklu mirası büyük ilgi görüyor
Konya'daki önemli göl için kritik süreç başladı
Konya’daki önemli göl için kritik süreç başladı
Konya Valisi Akın uyardı: Telafisi mümkün değil!
Konya Valisi Akın uyardı: Telafisi mümkün değil!
Başkan Altay duyurdu: Konya'nın tarihine yakışır hale gelecek
Başkan Altay duyurdu: Konya'nın tarihine yakışır hale gelecek
KTO'da hayvancılık ve gıda sektörü masaya yatırıldı
KTO’da hayvancılık ve gıda sektörü masaya yatırıldı
Konya'da, 'Türk Mutfağı' heyecanı yaşanacak
Konya’da, ‘Türk Mutfağı’ heyecanı yaşanacak