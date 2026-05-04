Şampiyonlar Ligi Kupası 9. kez Türkiye'de

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez şampiyonluğa ulaştı

7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu

VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonun şampiyonu, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan final maçında belirlendi. Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı. Sarı-siyahlı ekip, 10. kez mücadele ettiği finalde dolu tribünler önünde 7. kez mutlu sona ulaştı.

Kupa 9. kez Türkiye'de

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez şampiyonluğa ulaştı. VakıfBank, sırasıyla 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023'ün ardından bu sezon 7. şampiyonluğunu aldı. Kupada Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te şampiyonluk sevinci yaşadı.

Türk kadın voleybolu, 27. kupayı kazandı

Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde kazanmayı başardı. Türk takımları, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 8, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 27 kupa kazandı. Türkiye, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci zaferini elde etti.

VakıfBank, Volley Bergamo'yu yakaladı

Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar sıralamasında üçüncülüğü İtalyan ekibi Volley Bergamo ile paylaştı. Dinamo Moskova 11, Uralochka 8, VakıfBank ve Volley Bergamo ise 7'şer kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank'ın uluslararası alandaki 13. kupası

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank, 13. kupasını kazandı. Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 1'er şampiyonluk olmak üzere toplam 13 kupa elde etti. VakıfBank'ı sırasıyla Eczacıbaşı 7, Fenerbahçe 3, Bursa Büyükşehir Belediyespor 2, Yeşilyurt ile Galatasaray Daikin ise 1'er kupayla takip etti. 

