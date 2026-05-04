Başkan Bayındır güreşçileri ağırladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen Geleneksel Karakucak Güreşleri’nde derece elde eden Beyşehir Belediyespor güreşçiler Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır’ı ziyaret etti. Başkan Bayındır, elde edilen başarılardan büyük gurur duyduklarını belirterek, “Er meydanında gösterdikleri azim ve mücadeleyle ilçemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum.

90 kg’da şampiyon olan Halil Adatepe’nin yanı sıra; 80 kg’da ikinci olan Osman Demirkapı, 75 kg’da ikinci olan Muhammed Harun Akbıyık ve 75 kg’da üçüncülük elde eden Mehmet Batu Ceylan da bizleri gururlandırmıştır.”şeklinde konuştu.

Başkan Bayındır, gençlere örnek olan sporcuların başarılarının artarak devam etmesini temenni ederek, emeği geçen antrenör İldeniz Savran’a da teşekkür etti.