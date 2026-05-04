Milli okçular, Dünya Kupası'nda terleyecek

Okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın 2. ayağı, yarın Çin'de başlayacak

Haber MerkeziEditöryal
Okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın 2. ayağı, yarın Çin'de başlayacak. Şanghay kentinde 10 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda müsabakalar, klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki ay-yıldızlı ekipte 16 sporcu madalya mücadelesi verecek. Dünya Kupası'nın 2. ayağında madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar…

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer. Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı. Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin. Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz. Türkiye, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağını, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. 

