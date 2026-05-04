Konyaspor, İstanbul yolcusu

Yeşil-beyazlılar bugün yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek

Hüseyin Turgut
Tümosan Konyaspor’da, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile oynanacak yarı final maçının hazırlıkları bugün öğle saatlerinde yapılacak idmanla tamamlanacak. Anadolu Kartalı akşam saatlerinde tarifeli uçakla İstanbul’a gidecek ve maç saatini bekleyecek. Konyaspor’da kritik maç öncesi önemli eksik bulunmuyor, moraller yerinde. Çeyrek finalde Fenerbahçe’yi evinde eleyerek yarı finale çıkan Konyaspor, yarı finalde de güçlü rakibi Beşiktaş’ı elemek ve final biletini almak istiyor. 

