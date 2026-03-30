Saadet Konya il divan toplantısında buluştu

İl Divan Toplantısının basına açık kısmında İl Başkanı Mehmet Demirel Konuştu. Demirel, “Geçtiğimiz günlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 28 ilçe belediye başkanına TOGG marka araç hediye ettiğini hepimiz öğrendik.

Hatta belediye başkanlarının bu araçlar için özel klipler hazırlayarak ve süslü ifadelerle teşekkürlerini dile getirmeleri kamuoyunda ayrıca dikkat çekmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin borçları her geçen gün artarken ve belediye ciddi bir faiz yükü altında bulunurken, milyonlarca lira değerindeki araçların hediye edilmesinin izahı kamuoyuna açık bir şekilde yapılmalıdır. Bu tür harcamaların hangi akla ve hangi vicdana dayandığını sormak hepimizin hakkıdır.



Konya Büyükşehir Belediyesi bugün ciddi bir borç yükü altındadır. Ancak buna rağmen belediye yönetiminin tasarruf yapmak yerine lüks harcamalara devam ettiğini üzülerek görmekteyiz. Geçtiğimiz Ramazan ayında bunun somut örnekleriyle karşılaştık. Ramazan; yoksulun hâlini anlamanın, paylaşmanın ve tevazunun ayıdır. Buna rağmen lüks iftar sofraları, gösterişli programlar ve Ankara’nın en pahalı mekânlarında gerçekleştirilen yemekler kamuoyunda rahatsızlık oluşturmuştur. Bizim inancımıza göre borçlu olan kişinin israftan kaçınması gerekir. Hatta büyüklerimiz, borçlu bir kimsenin yağlı yemek yemesini dahi uygun görmezdi. Ne yazık ki bugün belediye yöneticilerimizin bu hassasiyetleri göz ardı ettiğini görmekteyiz.

Buradan açıkça uyarıyoruz: Belediyelerimiz zaten borç içindedir. Artık yeni borçlar üretmeyi bırakın. Konya’ya kalıcı olmayan, günü kurtaran projelerle para harcamaktan vazgeçin. Lüks araçlara, gösterişli yemeklere ve milyonlarca liralık gereksiz harcamalara son verin. Önce belediyeyi faiz yükünden kurtarın, ardından mevcut borçlarınızı ödeyin. Ne yazık ki yanlışlar bununla da bitmiyor. Bugün çıkıp “banliyö yaptık, tramvay hattını uzattık” diye övünenler var. Gerçekleri konuşmak zorundayız.

Mevcut tren raylarının yanına bir ray daha ekleyerek bunu yeni bir ulaşım projesi gibi sunmak, Konya halkının aklıyla alay etmektir. Bu şehirde tramvay sistemi yıllar önce Milli Görüş döneminde hayata geçirilmiş, daha sonra Adliye–Alaaddin hattı eklenerek hizmete sunulmuştur. Bu şehir için büyük vizyon projeleri üretmek yerine, var olanı makyajlayıp yeni proje gibi sunmak artık kimseyi ikna etmemektedir.”şeklinde konuşmasına devam etti.