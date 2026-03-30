Selçuk Üniversitesi'nin sağlık kahramanları vatandaşlarla buluştu

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Alptekin’in de katıldığı etkinlikte akademisyenler; sağlık, tarım ve hayvancılık alanındaki bilgi birikimlerini vatandaşlarla paylaştı.

“Kampüsten Mahalleye İyilik Sağlık Hareketi” temasıyla düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Genel Sekreter Yardımcısı Semrah Engez, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Salih Maçin ile Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Gezgin de hazır bulundu.



Selçuk Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Öğr. Gör. Nazife Karaman’ın moderatörlüğünde Köy Konağı’nda düzenlenen etkinlikte; Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Tıp Fakültesi Arş. Gör. Salih Tuna, Arş. Gör. Dr. Koray Kaptan, Diş Hekimliği Fakültesi Arş. Gör. Zihni Özel ve Veteriner Fakültesi Arş. Gör. Dr. Zekeriya Safa İnanç konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılara sağlıklı yaşam, koruyucu hekimlik, ağız ve diş sağlığı ile hayvan sağlığı konularında bilgi verildi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal, üniversitelerin bilgi birikimini toplumla buluşturmasının önemine dikkat çekerek “YÖK tarafından başlatılan bu etkinliklerle üniversitelerdeki bilimsel birikimi sahaya taşıyoruz. Konya’nın birçok ilçesinde birimleri bulunan bir üniversite olarak tarımdan sağlığa kadar her alanda yetişmiş insan kaynağımızla şehrimize hizmet etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın üniversiteye gelmesini beklemek yerine biz onların ayağına giderek yüz yüze iletişim kurmayı önemsiyoruz. Köylerimizde yürütülen çalışmalarla hem yerel sorunları yerinde tespit ediyor hem de çözüm üretiyoruz” diye konuştu.

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge “Üniversitelerin en önemli görevlerinden biri bilgiyi en ücra noktalara ulaştırmaktır. Bilginin pratiğe dönüşmesi ve faydaya evrilmesi bu tür etkinliklerle mümkün oluyor. Bilim Kafe programı, halkımıza doğrudan dokunan önemli bir çalışma” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Alptekin de “Üniversitelerin sahip olduğu bilgiyi halkla buluşturması büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikler, özellikle ziraat ve veterinerlik gibi alanlarda sahaya doğrudan katkı sağlıyor. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinin yerinde sunulması açısından da önemli bir fırsat oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Yağlıbayat Mahallesi Muhtarı Faruk Altundağ ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.



Katılımcıların sorularının yanıtlandığı programda evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara yönelik ev ziyaretleri gerçekleştirilerek genel sağlık taraması yapıldı. Ayrıca hayvanlara yönelik muayene ve kontroller de gerçekleştirildi.

