Saadet Konya'dan 23 Nisan sürprizi

Etkinliğe İl Başkanı Fazilet Bütüner katılım sağladı. İl Gençlik Kolları Başkanı Ayşenur Koçak açıklamalarda bulundu: Kocaç, “"Bugün, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çalışmamızı gerçekleştirmek için buradayız.

Ancak bizler için bugün bir kutlama değil, aynı zamanda çocuklarımızın geleceğine sahip çıkma ve adaleti haykırma günüdür. Saadet Partisi Konya Kadın Gençlik Kolları olarak, Zafer Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı çalışmayla, çocuk bayramının sevincini paylaşırken kalbimizde taşıdığımız derin bir sızıyı da kamuoyunun dikkatine sunmak istedik.

Koçak açıklamasının devamın şu ifadelere yer verdi; “Bayramın coşkusunu yaşarken; Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen, yüreklerimizi dağlayan hain saldırılarda yitirdiğimiz evlatlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bugün burada açtığımız ve isimleri tek tek nakşedilmiş olan pankart, sadece bir bez parçası değil; bu toprakların çocuklarına karşı duyduğumuz sorumluluğun ve adalete olan inancımızın bir nişanesidir.

Bizler Saadet Partisi olarak inanıyoruz ki; gerçek bayram, tüm çocukların korkusuzca sokaklarda oynayabildiği, eğitim haklarının gasp edilmediği ve can güvenliklerinin devlet teminatı altında olduğu bir Türkiye’yi inşa ettiğimiz gün gelecektir. ; Şanlıurfa ve Kahramanmaraş ve yurdun dört bir yanında kaybettiğimiz her bir canın hesabı sorulana, çocuklarımıza daha adil ve yaşanabilir bir dünya bırakana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Bugün Zafer Meydanı’ndan bir kez daha haykırıyoruz: Çocuklarımızı karanlık ellere teslim etmeyecek, onların isimlerini sadece pankartlarda değil, kuracağımız aydınlık geleceğin her bir köşesinde yaşatacağız. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, buruk ama umudumuzu koruyarak kutluyoruz."