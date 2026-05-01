Rotasyonlu Konyaspor tat vermedi! Rize'de seri sonu

Palut’tan kadroda büyük rotasyon

Konyaspor, Süper Lig’in 32. haftasında konuk olduğu Rizespor’a 3-2 mağlup olarak, ligdeki 7 maçlık kaybetmeme serisini sonlandırdı. 5 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçı nedeniyle bu maça yedek ağırlıklı kadroyla çıkan yeşil-beyazlı temsilcimiz, ilk yarısı 1-1 biten maçın genelinde vasat bir futbol sergileyerek sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Aklı Beşiktaş maçında olan Anadolu Kartalı’nın bu maça motive olmakta zorlandığı dikkatlerden kaçmazken, yedek ağırlıklı kadro ise sergilediği futbolla tat vermedi.

Birçok önemli futbolcu Rize’ye getirilmedi

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 32. hafta açılış maçında ligde rahat konumda olan Rizespor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekibin teknik patronu İlhan Palut kart cezası nedeniyle maçı tribünden takip ederken, maça da yedek kadroyla çıktı. Birçok önemli futbolcusunu Konya’da bırakan yeşil-beyazlılar, sahaya Deniz, Andzouana, Uğurcan, Bazoer, Yasir, Arif, Jinho, Bjorlo, Svendsen, Olaigbe, Diogo’dan oluşan 11 ile çıktı. Maça Rizesporlu taraftarlar ilgi göstermezken, Konya’dan da yaklaşık 60 taraftar yerini aldı.

İlk yarıya kaleciler damga vurdu

Maça Rizespor baskılı başladı. İlk 15 dakikada önemli pozisyonlar yakalayan Rizespor olurken, golü Konyaspor buldu. 16’da kaleci Fofana’nın büyük hatasını iyi değerlendiren Jin Ho Jo Kartal’ı 1-0 öne geçirdi. Bu golden 2 dakika sonra bu kez Deniz’in yaptığı büyük hatayı Laci gole çevirerek skoru eşitledi: 1-1. Kalan bölümde iki takım da orta saha mücadelesi sergiledi ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti. İkinci devreye Rizespor topa sahip olarak başlarken, Konyaspor hızlı hücumlar denemeye devam etti.

Yhoan’ın son dakika golü yetmedi

İkinci yarının ilk bölümü dengeli geçerken, 58’de beklenmedik anda Rizespor’un golü geldi. Konyaspor savunmasının bir anlık dalgınlığını iyi değerlendiren Mebude Rizespor’u 2-1 öne geçirdi. Golden sonra Konyaspor’da 3 oyuncu değişikliği hamlesi geldi. Ancak, Rizespor 65’te Augusto’nun şık golüyle skoru 3-1’e getirdi. Kalan bölümde Rizespor farkı artırmaya çalışırken, Konyaspor ise en az 1 puan için daha çok rakip kaleye gitti. Maçta son sözü söyleyen Yhoan’ın 89’da attığı gol Konyaspor’a puan için yeterli olmadı ve mücadeleyi Rizespor 3-2 kazandı. Evindeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Karadeniz ekibi puanını 40 yaptı. Konyaspor ise 7 maçlık kaybetmeme serisine son vererek haftayı 40 puanda tamamladı. 5 Mayıs Salı günü Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş’a konuk olacak olan Konyaspor, sonrasında 9 Mayıs Cumartesi günü ligde Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

2. dakikada Sowe'un ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasla buluşan Mebude'nin şutu kale direğine çarparak auta çıktı.

9. dakikada Çaykur Rizespor atağında Laçi'nin ceza yayının solundan kaleye yerden gönderdiği şutu savunma engelledi.

16. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Fofana'nın hatalı pasında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Jin-Ho Jo'nun şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 0-1

18. dakikada ev sahibi takım skoru eşitledi. Laçi'nin ceza sahasının sol çaprazına gönderdiği pasta Sowe topla buluştu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan seken topu takip eden Laçi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

55. dakikada Laçi'nin ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasla topla buluşan Augusto'nun şutunda kaleci Deniz Ertaş gole izin vermedi.

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Samet Akaydin'in orta sahadan gönderdiği topla buluşan Laçi'nin pasıyla Mebude ağları havalandırdı: 2-1.

65. dakikada Laçi'nin serbest vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Augusto, ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği şutla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

77. dakikada konuk ekibin atağında Swendsen'in ceza sahası sol çaprazından gönderdiği şutta top kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

89. dakikada konuk ekip ikinci golünü kaydetti. Eren Cemali Yağmur'un ceza sahasının sağ çaprazından içeriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-2.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Orhun Aydın Duran

RİZESPOR: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin (Dk.81 Emir Ortakaya), Hojer, Taylan Antalyalı (Dk.72 Papanikolaou), Mebude, Olawoyin (Dk.81 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Augusto (Dk.72 Muhammet Taha Şahin), Sowe (Dk.88 Buljubasic)

KONYASPOR: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk.62 Baniya), Bazoer (Dk. 80 Eren Cemali Yağmur), Yasir Subaşı (Dk. 72 İsmail Esat Buğa), Andzouana, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Arif Boşluk, Svendsen, Gonçalves (Dk.62 Jevtovic), Olaigbe (Dk.61 Bardhi)

GOLLER: Dk.18 Laçi, Dk.58 Mebude, Dk. 65 Augusto (Çaykur Rizespor), Dk.16 Jin-Ho Jo, Dk.89 Andzouana (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk.31 Augusto (Çaykur Rizespor), Dk. 27 Jin-Ho Jo, Dk. 89 Bardhi (Konyaspor)