Rektör Yılmaz sanatsal çalışmaları inceledi
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Güzel Sanatlar Fakültesini ziyaret etti. Fakülte bünyesindeki bölümlerin ortaklaşa hazırladığı sergi alanını gezen Rektör Yılmaz, öğrenci ve akademisyenlerin sanatsal çalışmalarını inceledi.
Ziyaret sırasında Rektör Yılmaz’a eşlik eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. İlham Enveroğlu, sergilenen eserler hakkında bilgi verdi. Ziyarette ayrıca, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yürütülen sanatsal faaliyetler, atölye çalışmaları ve gelecekteki projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.