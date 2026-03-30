Aksaray'da define avcıları tarihi eserlerle suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir arazide 2 şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri şüphelileri takibe aldı. Yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 7 adet tarihi sikke ve obje, 3 adet kırıcı-delici matkap, 3 adet zincirli kaldırma aparatı, 4 adet kürek, 2 adet baret, 2 adet çizme, 2 adet emniyet halatı, 2 adet kova, 3 adet yaklaşık 100 metre uzunluğunda seyyar uzatma kablosu, 1 adet kazma, 1 adet çekiç ve keski, 1 adet 20 metre uzunluğunda ip merdiveni ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı uygulanarak serbest kaldı.