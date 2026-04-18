Raylı sistem fabrikasında alevler yükseldi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde faaliyet gösteren raylı sistemler fabrikasında yeni üretilen bir vagonda yangın çıktı.

  Sakarya'nın Pamukova ilçesinde faaliyet gösteren Akçelik Raylı Sistemler Fabrikası'nda, yeni üretilen bir vagonda yangın çıktı.
  • Yangının, vagonun klima elektrik sisteminden kaynaklandığı tahmin edilirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
  • İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, hususa ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hayrettin Mahallesi’nde raylı sistemler üzerine faaliyet gösteren Akçelik Fabrikası’nda yeni üretilen bir vagonda yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre yangının, vagonun klima elektrik sisteminden kaynaklandığı öngörüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

