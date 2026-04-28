Palut'tan flaş Berkan açıklaması

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçı sonrası son dönemin formda ismi Berkan Kutlu ile ilgili açıklamalar yaptı. Berkan’ın attığı gollerden çok sahadaki duruşunun ve mücadele gücünün kendisi için daha önemli olduğunu vurgulayan Palut, “İki gol atmasa da benim için fark etmez. Önemli olan takımı sahiplenmesi ve ortaya koyduğu karakterdi” dedi. Takım içinde hiçbir oyuncuyu birbirinden ayırmak istemediğini belirten Palut, Konyaspor’un ligde en fazla Türk oyuncuya şans veren ekiplerden biri olduğuna dikkat çekti.

Önlerinde bir Dünya Kupası süreci olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, oyuncularının bu çalışma disiplini ve ciddiyetle devam etmeleri halinde milli takım kapısının açılabileceğini ifade etti. Berkan başta olmak üzere birçok oyuncunun bu seviyeyi hak ettiğini söyleyen Palut, “Belki Berkan, belki başka bir oyuncumuz milli takımımızı Dünya Kupası’nda temsil eder. Bu bize büyük gurur verir” ifadelerine yer verdi.