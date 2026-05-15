'Öncü Sahabiler' projesinde final heyecanı

2014 yılında başlatılan ve 12. yılını kutlayan "Öncü Sahabiler" projesinin eğitim-öğretim yılı sonu final turu ve ödül töreni düzenlendi.

2014 yılında vizyon projesi olarak hayata geçirilen ve kurumsal bir gelenek haline gelen "Öncü Sahabiler" projesinde 12. yıl coşkusu yaşandı.

Okulun öz kaynaklarıyla şekillenen çalışma, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile uyumlu bir şekilde öğrencilerin manevi gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Eylül ayında her sınıfa bir sahabe isminin verilmesiyle başlayan süreç, yıl boyu süren yoğun bir programla tamamlandı. Öğrenciler süreç içerisinde şu çalışmaları gerçekleştirdi: “Birinci Dönem: Sınıf panoları, tiyatro gösterileri, şiir ve ilahi dinletileri ile "çat kapı" sahabe canlandırmaları yapıldı.

İkinci Dönem: Derinlemesine araştırmaların ardından sınıflar arası kıyasıya bilgi yarışmaları ve ön elemeler düzenlendi.”

‘Bilgi Ezberlemek Değil, Ahlakı Rehber Edinmek’

Proje sayesinde mezun olan öğrenciler, yaklaşık 20 sahabenin hayatını yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinliğin temel amacının bilgiyi sadece ezberletmek değil, sahabelerin ahlakını öğrencilerin hayatına rehber etmek olduğu vurgulandı.

Okul yetkilileri, öğrencilerin Anadolu’nun ruh köklerine bağlı ve takım ruhuna sahip bireyler olarak yetişmesinden duydukları gururu dile getirdi.

Törenin sonunda, Okul Müdürü Memnune Hanım başta olmak üzere, proje mimarlarından Fahrunisa Tunç’a, Meslek Dersleri zümresi öğretmenleri Kezban Nur Bitim, Ceylan Uysal, Sümeyra Aydın Özkan, Yasemin Avara, Esra Güllü Günaydın ve Zeynep Hatun Saydam’a teşekkür edildi.

Program, projenin kahramanları olan öğrencilerin alkışları eşliğinde sona erdi.