Konyaspor-Trabzonspor finalinin biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile Trabzonspor 22 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek. Antalya Corendon Airlines Park Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçın bilet satışlarının başlayacağı tarih belli oldu. Kritik finalin bilet satışları 18 Mayıs Pazartesi günü sat 15.00 itibariyle Passocomtr’den satışa sunulacak.

Ayrıca çekilen kura sonucunda Konyaspor taraftarı, Batı ve Kuzey kale arkasındaki tribünlerde yerini alacak. Trabzonspor ise Doğu ile Güney kale arkasında yer alacak. Bilet fiyatları ise Doğu ve Batı tribün için 2 bin TL, kale arkaları için ise bin TL olarak belirlendi.