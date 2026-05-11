NEÜ'de acılar ve direniş sanata yansıdı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Mimarlık, Resim, Seramik ve Sinema bölümü öğrencilerinin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı “Filistin, Gazze ve Kudüs” temalı nadide eserler, MEDAŞ Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatın farklı disiplinlerinin ele alındığı sergide; Filistin, Gazze ve Kudüs’te yaşanılan acılar, insanlık dramları, umut ve direniş anlatıldı. Sergiye, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Zahit Selvi, NEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Savaş Durduran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, NEÜ Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Emre Çınar ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve sanatsever katıldı.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak yalnızca eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında değil, sosyal sorumluluk projelerinde de layıkıyla yer almaya çalıştıklarını ifade ederek, “Bu çalışmalarımızın önemli örneklerinden bir tanesi de bugün açılışını gerçekleştireceğimiz sergi. Konu Filistin. Filistin bizim için çok önemli. Şu an yaptığımız çalışma Hz. İbrahim’in ateşini söndürmeye su taşıyan karınca misali, biz de en azından tarafımızı belli ediyoruz. Böyle güzide bir çalışmada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şekli konuştu.

Duygular Eserlere Yansıdı

NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Zahit Selvi ise, öğrencilerin uzun emekler sonucunda ortaya koydukları eserleri her zaman sanatseverlerle buluşturma imkânı bulamadıklarını belirterek, bu düşünceden hareketle söz konusu sergiyi düzenlediklerini ifade etti.

“Marifet iltifata tabidir diyerek çıktığımız bu yolda, hem bölümlerimizde yapılan çalışmaları sanatla ilgilenen vatandaşlarımızla buluşturmak hem de öğrencilerimizin dilinden yaptıkları eserleri dinleme şansı vermek için böyle bir organizasyonu gerçekleştirmeye karar verdik” sözleriyle konuşmasına devam eden Prof. Dr. Selvi, “Bu yılki temamız “Filistin, Kudüs ve Gazze.” Yaşanılanlar ortada. Çok şey söylendi. Ne söylenirse söylensin, belki de eksik bile kaldı. Fakülte olarak bölgede yaşanılanları sanatın dili ile anlatmak istedik. Bunu yaparken bir düşüncemiz de üniversitelerimizde ve diğer okullarımızda öğrencilerimize mutlaka bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz.

Bir şeyler yapabilmişiz diye düşündüm. Öğrencilerimizin hissettiklerini eserlerine yansıtabilmeleri çok kıymetli. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergide emeği geçen akademisyenlerimize, öğrencilerimize, fakülte personelimize ve salonu bize tahsis eden MEDAŞ’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

