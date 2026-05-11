Oyun değiştirici mühimmat yolda! TOLUN seri üretim hattını paylaştı

TOLUN ailesi; programlanabilir patlama, elektronik harp, 1 metre beton delme ve görüntüleyici kızılötesi gibi özel görev varyantları içerir.

ASELSAN sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TOLUN-L, Çoklu Taşıma Salanı (SADAK 4T) aracılığı ile taşınabilen tümleşik ANS-KKS ve Lazer Arayıcı Başlık Güdümlü 250 lb. Sınıfı, parçacık etkili harp başlığına sahip tam atım bir mühimmat olarak dikkat çekiyor.

İnsansız Hava Araçlarında Kullanımda açılır kanat yapısı ile 50+ km menzile sahip olan TOLUN-L, lazer arayıcı başlığı sayesinde kritik önemdeki hareketli veya sabit sabit hedeflere hassas angajman ve düşük yanaş hasar kabiliyeti sağlamaktadır.

TOLUN-L çalışma prensibi olarak hava araçlarından ayrıldıktan sonra ilk KKS çözümü sağlanıncaya kadar ANS güdümlü olarak uçuşuna devam edebiliyor. TOLUN-L, hedeften yansıyan lazer enerjisini tespit ettikten sonra ise lazer arayıcı başlığı döngüye alarak hedefe angajmanını tamamlayabiliyor.

Her türlü hava şartında kullanılabilen TOLUN-L, yol noktası takibi yapabiliyor. Seçilebilir vuruş açısına sahip olan TOLUN-L, sorti sayısın düşürerek, operasyon maliyetlerini azaltabiliyor. TOLUN-F, gelişmiş özelliklere ek olarak hedef üzerindeki tahribat gücünü en üst düzeye çıkarabilmek için, kokpitten programlanabiliyor.

TOLUN-F zaman ayarlı elektronik tapasını ve mühimmat hedefe çarpmadan önce belirli bir mesafeden harp başlığını patlatmaya olanak sağlayan yaklaşım sensörünü içeriyor. TOLUN-F, sahip olduğu parçacık tesirli harp başlığı, hedef üzerinde belirli bir mesafede patlayarak çeşitli hedef tiplerine karşı maksimum hasarı sağlıyor. TOLUN EW, elektronik harp kabiliyetine sahip uzun menzilli tam atım bir mühimmat olarak milli imkanlarla geliştirildi.

TOLUN EW, hedef üzerinde belirli bir süre havada kalarak elektromanyetik spektrumda etki oluşturmak ve gerektiğinde hedefe angaje olmak üzere tasarlandı. Sistem; karıştırma, aldatma, bastırma özellikleri ile hava savunma sistemlerine karşı etkinlik gücünü artırıyor. TOLUN P, delici harp başlığı tasarımı ve özel şekile sahip delici burun yapısı ile 1m kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delerek zırhlı ve betonla korunan hedefleri imha edebilmektedir.

TOLUN IIR, görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ve çift yönlü haberleşme sağlayan veri bağı sayesinde atışın terminal safhasında operatöre sağladığı görüntü üzerinden hedefe kilitlenme, hedef güncelleme ve vuruş noktası seçimi imkanı sağlar."