  • İspanya'da Türk müziği rüzgarı! İki ödül birden geldi

Konya'nın güzide okullarından Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi, İspanya'da düzenlenen, International Choir Festival & Contest GOLDEN VOICES OF MONTSERRAT'te iki ana branşta aldığı ödülle Avrupa'da ses getirdi.

Haberin Özeti

  • Konya Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi, İspanya'daki Uluslararası GOLDEN VOICES OF MONTSERRAT festivalinde iki ana branşta ödül kazandı.
  • Okul, etnik müzik kategorisinde birincilik ve çok sesli koroda üçüncülük alarak Avrupa'da Türk müziği rüzgarı estirdi.
  • Festival organizatörleri, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya desteklerinden dolayı teşekkür belgesi sunarken, okul uluslararası davetler aldı.

Selçuklu Belediyesi’nin eğitime yönelik vizyoner yatırımlarıyla Türkiye’nin en modern ve fonksiyonel Güzel Sanatlar Lisesi’ne kavuşan öğrenciler uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. 

İspanya’da düzenlenen, International choir festival & contest GOLDEN VOICES OF MONTSERRAT’te ülkemizi ve Konya’yı başarıyla temsil eden Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, başta çok sesli evrensel müzik olmak üzere; somut olmayan kültürel mirasın en güzel örneklerini,  İspanya’da müzikseverlerle buluşturdu. 

İki ana branşta dereceye giren okul, etnik müzik kategorisinde aldığı 1.lik ödülü ve çok sesli koroda aldığı 3.lük ödülüyle Avrupa’da ses getirdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya sanata ve genç yeteneklere desteğinden dolayı İspanya'dan teşekkür belgesi takdim edildi.

Şef Z. Bihter Cantürk yönetiminde; Okul Müdürü Muhammed Ali Kalay, Yan Flüt Öğretmeni Mine Mustul, Piyano Öğretmeni F. Özge Aras, Piyano Öğretmeni Selcan Mutaf, Kanun Öğretmeni İbrahim Demirbilek, Ud Öğretmeni M. Arif Tur, Psikolojik Danışman Canan Kaptan ve tüm öğrenciler, bu başarılarıyla Avrupa ve Uzak Doğu başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyondan ve yarışmadan davet aldı.

Konya’yı ve Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi’ni gururla temsil eden ekip, yeni uluslararası yarışmalarda da önemli başarılara imza atmaya hazırlanıyor.

Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri İspanya'daki uluslararası koro festivalinde etnik müzik dalında dünya birincisi oldu.

Başkan Pekyatırmacı’ya Teşekkür Belgesi Takdim Edildi

Yarışma kapsamında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya da Uluslararası "Montserrat'ın Altın Sesleri" Yarışması'nın (26-30 Mart 2026) organizatörleri Fiestalonia Milenio (İspanya) ve Lloret de Mar (İspanya) belediye meclisi tarafından Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi'nin festivale katılımı, genç yeteneklere gösterdiği özen, uluslararası festival girişimlerine verdiği destek,  kültür-sanat gelişimine ve uluslararası kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine yaptığı katkılarından dolayı Uluslararası "Montserrat'ın Altın Sesleri" yarışmasına katılımlarından dolayı teşekkür belgesi hediye edildi. Belge, Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Müdürü Muhammet Ali Kalay ve öğretmenler tarafından Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya takdim edildi. 

