Yöntem Koleji'nden uluslararası proje sergisi

Sergiyi ziyaret eden Konya İl eTwinning Koordinatörü Özkan Seyrek, öğrencilerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı ve projelerin eğitimdeki önemine dikkat çekti.

Yöntem Koleji Yaka Yerleşkesi Anaokulu öğretmeni Havva Nur Tataş ile anasınıfı İngilizce öğretmeni Kevser Ceylan Savran, yürüttükleri uluslararası projeleri tanıtarak proje süreçleri, iş birlikleri ve öğrencilerin aktif katılımı hakkında bilgi verdi.

Çocukların farklı kültürlerle tanışması gelişimini büyük bir katkı yapıyor

Okul Müdürü Bahattin Demir yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimde uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, çocukların erken yaşta farklı kültürlerle tanışmasının onların sosyal, dilsel ve bilişsel gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade ederek, “Yöntem Koleji Yaka Yerleşkesi Anaokulumuzda hâlihazırda 11 ülkeden 42 ortakla birlikte 4 ayrı eTwinning projesi yürütülmektedir. Bu projeler sayesinde öğrencilerimizin yabancı dil farkındalığı kazandığı, teknoloji kullanım becerilerini geliştirdiği, kültürel çeşitliliğe saygı duymayı öğrendiği gibi, özgüvenleri artıyor. Öğrencilerimizin takım çalışması, problem çözme, iletişim kurma ve üretken düşünme becerileri destekleniyor” dedi.

eTwinning Haftası kapsamında düzenlenen sergi, öğrencilerin uluslararası platformlarda ortaya koyduğu yaratıcı çalışmaların paylaşılmasına olanak sağlarken, okul öncesi eğitimde yenilikçi öğrenme ortamlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.