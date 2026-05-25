Netanyahu'dan İran mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yapılacak muhtemel anlaşmanın 'nükleer tehdidi ortadan kaldırması' konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile mutabık olduklarını iddia etti.

DHA
Haberin Özeti

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldıracak nihai bir anlaşma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
  • Netanyahu, bu anlaşmanın İran'ın nükleer tesislerinin sökülmesi ve zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması gerektiğini vurguladı.
  • Trump’ın İsrail’in kendini savunma hakkını teyit ettiğini belirten Netanyahu, İran’ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda,şu ifadeleri kullandı:

 “Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptı ve İran’ın nükleer programı konusunda nihai bir anlaşmaya varılması için yapılacak müzakereler hakkında ABD Başkanı Trump ile görüştüm. İran ile yapılacak her türlü nihai anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması gerektiği konusunda Trump ile hemfikiriz. Bu İran'ın nükleer tesislerinin sökülmesi ve zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması anlamına geliyor” 

Netanyahu açıklamasında, Trump'ın, ‘İsrail'in Lübnan dahil tüm cephelerdeki tehditlere karşı kendini savunma hakkını’ teyit ettiğini de bildirdi. ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın en güçlü döneminde olduklarını öne süren Netanyahu, “İran, nükleer silaha sahip olamayacak” dedi.

