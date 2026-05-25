Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 25 Mayıs Pazartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 25 Mayıs Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
NESLİHAN ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ AŞIK HALİL SOKAK NO:3C SELÇUKLU
(SELÇUKLU 7 NOLU ASM YANI, SELÇUKLU GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ YANI)
0332 410 06 16
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
EYLEM ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ KAİDE SOKAK 1.GİRİŞ NO:6D SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ ÇEVREYOLU KARŞISI ZİRAAT BANKASI ARKASI)
0535 626 71 12
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
TÜTÜNCÜ ECZANESİ
ALAVARDI MH. BEYŞEHİR CD. NO:179L MERAM
(BEYŞEHİR CD. AKADEMİ MERAM HASTANESİ YANI)
0332 260 00 30
4. BÖLGE (MERAM)
YENİ SEZER ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO:8A MERAM
(AŞKAN 10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI- N.E.ÜNV.EĞİTİM FAK.ARKASI 323 93 22)
0332 323 31 30
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
GENÇ ALTINEKİN ECZANESİ
KEYKUBAT MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:47A KARATAY
(43 NOLU ASM KARŞISI)
0332 233 43 95
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
KARABİLGİN ECZANESİ
SAHİPATA MAHALLESİ TAŞKAPI MEDRESE CADDESİ NO:9A SELÇUKLU
(KIZILAY HASTANESİ YANI, VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ ALTI)
0332 502 52 56
7. BÖLGE (KARATAY)
KIRMIZI ECZANESİ
ÇİMENLİK MAHALLESİ ALAADDİN KAP CADDESİ NO:11B KARATAY
(ESKİ KARATAY LİSESİ CİVARI, 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
0332 355 00 22
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZDUR ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ ŞEHİTLİK CADDESİ NO:9A SELÇUKLU
(HACI KADİRUZ CAMİİ KARŞISI, AYDINLIK DİYANET YURDU CİVARI)
0332 249 59 59
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ELİT ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOÇ DR. HALİL ÜRÜN CADDESİ 1. KIZILKAYA İŞ MERKEZİ NO:23I SELÇUKLU
(M1 AVM (ESKİ REAL AVM) KARŞISI, KIZILKAYA İŞ MERKEZİ)
0332 265 40 32
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
AKİF DUMAN ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ TOPAK SOKAK NO:6N SELÇUKLU
(OTOGAR KARŞISI, OTOGAR ZEKİ ALTINDAĞ CAMİİ YANI)
0332 265 22 68
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
VEFA ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK NO:17E SELÇUKLU
(MTA YANI, 23 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI YANI)
0332 696 33 34
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
AYMİLA ECZANESİ
ÇAYBAŞI MAHALLESİ TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CADDESİ NO:123B MERAM
(PAŞALI KÖPRÜ CİVARI A101 MARKET YANI 354 00 26)
0332 354 00 56