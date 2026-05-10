Nazlıaka: Engelleri hak temelli anlayışla aşabiliriz

Engellilerle İstişare toplantısında konuşan CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka engellilerle aramızdaki engelleri aşmanın yolu hak temelli bir anlayışla aşabilir diyerek, “Bu toplantıyı organize eden İl Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İktidarın söylediği gibi, sevgi tüm engelleri aşmaz. Engelleri sosyal politikalar ve hak temelli bir anlayışla aşabiliriz. Bunun hayata geçmesiyle tüm engelleri aşarız.” dedi.

Sorunları Yakından Takip Ediyoruz

CHP Kona İl Başkanı Nejat Türktaş konuşmasında engellerin yaşadığı sorunları yakından takip ettiklerini belirterek, “Bugünkü istişare toplantımızda bizler daha az konuşup, sizlerin taleplerini alacağız. Bizler ne zorluklarla karşı karşıya kaldığını biliyor ve takip ediyoruz. Konya’da 4 tane belediyemiz var. Sizler için ne yapacağımızı görüşüyoruz. İyi varsınız. Sizler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” TSK Temsilcisi Mehmet Ali Şahin konuşmasında engelli olmak sağlık sorununun ötesinde sosyal bir sorun olduğunu belitti.

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş engelli yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü için sosyal demokrat bir iktidara ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde engelli yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü için sosyal demokrat bir iktidara ihtiyaç vardır. Vahşi kapitalizmin karşısında engelli ve tüm yurttaşlarımızın korunmasının tek yolu sosyal demokrat bir iktidar olmasından geçiyor. Sosyal demokrat iktidar içinde CHP’nin iktidarına ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu. CHP Parti Meclisi Üyesi Elif Leyla Gümüş konuşmasında engelli yurttaşlarımızın istekleri adil ve sosyal bir yaşam olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından, İstişare toplantısına katılan STK temsilcileri yaşadıkları sorunları ve beklentilerini anlattılar.