Müftü Öge'den minik okurlara ziyaret
Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde açılan Konya Çocuk Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.
Fuarda, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları ve Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarına ait stantları da gezen İl Müftüsü Öge, görevlilerden yayımlanan eserler hakkında bilgi aldı.
Çocukların kitaplarla buluşmasının önemine vurgu yapan İl Müftüsü Öge, Diyanet Yayınlarının çocukların değerler eğitimi açısından önemli bir kaynak olduğunu ifade ederek fuara gelen çocuklarla ve kitapseverlerle de sohbet etti.