Konya'nın ilçesinde lezzet şöleni

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenen "Gençlik ve Lezzet Festivali" büyük bir katılımla başladı. İki gün sürecek festival, gastronomi ile gençliği aynı çatı altında buluşturdu.

Festival, tarihi Eşrefoğlu Camii önünde yapılan buluşmayla start aldı. Anıt Alanına yürüyüş ve çelenk koyulmasının ardından kortej, göl kenarındaki Vuslat Parkı’na kadar devam etti. Açılış programı, İlçe Müftüsü Enes Aktaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Erol, konuşmasında 23 Nisan’ın anlam ve önemine dikkat çekerek, federasyonun 20 bin profesyonel şef ve 43 dernekle Türkiye genelinde üretim ve emek mücadelesi verdiğini ifade etti. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise festivalin Beyşehir’de geleneksel hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Beyşehir Kaymakamı Mustafa Kemal Akpınar da festivalin sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatıldığı önemli bir buluşma olduğunu belirtti. Beyşehir’in köklü mutfak kültürüne dikkat çeken Akpınar, gençlerin üretim sürecindeki rolünün büyük önem taşıdığını ifade etti.

Festival kapsamında Türkiye Aşçılar Federasyonu milli takım şeflerinin sanat atölyesi açıldı. Liseler arası yemek yarışmasının ilk etabı gerçekleştirilirken, federasyonun ikram stantları da ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlikler arasında 1001 balonla dilek uçurtma etkinliği, "Minik Ellerle Tatlı Yapıyoruz" atölyesi, Çocuk etkinlik büfesi panel ve söyleşiler yer aldı. Festival, liseler arası yarışmanın diğer etapları ve çeşitli etkinliklerle iki gün boyunca devam edecek.