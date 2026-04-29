Müdür Yavuz, Ebeler Haftası'nı kutladı
Konya Şehir Hastanesi'nde 'Ebeler Haftası' dolayısıyla kutlama düzenlendi. Kutlamaya Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Cüneyt, idareciler ve ebeler katıldı. Müdür Yavuz, ebelerin anlamlı gününü tebrik ederek, özverili çalışmalarından dolayı onları kutladı.
Konya Şehir Hastanesi’nde "Ebeler Haftası" dolayısıyla kutlama düzenlendi. Program hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Başhekimimiz Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek ve İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Yusuf Yavuz’un kıymetli açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte; yaşamın başlangıcına eşlik eden, sevgi ve sabırla yeni hayatlara dokunan fedakâr ebelerimizin özverili emekleri onurlandırılmıştır.
Meram Musiki Derneği'nin eşsiz müzik dinletisiyle taçlanan bu anlamlı programa katılımlarıyla bizleri onurlandıran İl Sağlık Müdürümüze, nazik ziyaretleriyle bizleri yalnız bırakmayan Karatay Belediye Başkanı Sayın Hasan Kılca’ya ve programa renk katan Meram Musiki Derneği'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.”