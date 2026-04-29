Konya'da bitki sağlığı kontrol altında

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe Tarım Müdürlükleri saha kontrollerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Karatay İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli tarafından, ilçede tarım arazileri kontrol edildi.

Konya'da bitki sağlığı kontrol altında
Ümmü Gülsüm DündarEditör
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe Tarım Müdürlükleri saha kontrollerine aralıksız sürüyor. 

Karatay İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli tarafından, ekili arazilerde inceleme ve kontrollerde bulunuldu. Kontrollerde bitki gelişim süreçleri, hastalık zararları, genel bitki sağlığı ve üretim durumu incelemesi gerçekleştirildi.  

Konya’da okulda skandal: Çocukları veliler darp etti!

Konya'da bitki sağlığı kontrol altında

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu tür kontrollerin il genelinde aralıksız devam edeceği vurgulanırken, olası risklerin erken tespit edilerek yerinde ve zamanında müdahale edildiği belirtildi. 

Üreticilere bilgilendirme yapılarak, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, doğru ilaçlama teknikleri ve kültürel önlemler hakkında teknik destek sağlandığı ifade edilerek, “Amacımız; üretimde kaliteyi ve verimi artırırken, bilinçli ve sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmaktır.” denildi.

Ümmü Gülsüm Dündar

Konya’da okulda skandal: Çocukları veliler darp etti!
Şirketlerin çevresel yükümlülükleri artıyor
Konya’da dolmuş tarifeleri de mi zamlandı?
Konyaspor-Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Tüm maçlar aynı saatte
Konya'da yürekler ağza geldi! 3 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 29 Nisan Çarşamba