Milletvekili Özer sözünü tuttu

Vekil Özer konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanımız Sayın Mustafa Varank ile birlikte güzel Muğla’mızdaydık. Sayın Milletvekilimiz Kadem Mete ve İl Başkanımız Cengizhan Güngör’ün ev sahipliğinde geçtiğimiz sene çıkardığımız enerji kanununun, komisyon çalışmaları sırasında ziyaret edeceğimize dair söz verdiğimiz Teyzemizle bir araya geldik. Ayrıca kanununi düzenleme çerçevesinde taşınan zeytinlikleri görerek çalışmaları yerinde inceledik. Son yaşananlar bir kez daha bizlere milli enerji kaynaklarımızın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bir yandan enerji güvenliğimizi sağlamak için milli kaynaklarımızı değerlendirirken diğer yandan çevreyi ve insanımızı mağdur etmemek adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.”