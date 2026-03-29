Meke ve Acıgöl'deki çalışmalar yerinde incelendi

Yapılan incelemede, çölleşmeyle mücadele çalışmaları değerlendirilerek, bilgi alış verişinde bulunuldu. İnceleme hakkında şu açıklamalara yer verildi; “KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ve Başkan Yardımcısı Ahmet Suat Toprak ile birlikte Enstitümüz erozyon sahası ile Meke ve Acıgöl’de incelemelerde bulunduk. Yapılan saha ziyaretinde bölgedeki çölleşme ile mücadele çalışmaları yerinde değerlendirilerek mevcut durum hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi. Ziyarette, bölgenin geçmişte yaşadığı ciddi çölleşme süreci ve son 60 yılda yürütülen çalışmalar sayesinde elde edilen başarılı dönüşüm vurgulandı.”