Konyaspor'u yoğun trafik bekliyor

TÜMOSAN Konyaspor, nisan ayında yoğun bir fikstürden geçecek. Yeşil-beyazlıları lig ve kupada zorlu virajlar bekliyor. Konyaspor milli ara sonrası ilk olarak Samsunspor deplasmanına gidecek. Mücadele 5 Nisan Pazar günü saat 14.30’da oynanacak. 12 Nisan Pazar günü saat 14.30’da Süper Lig’in 29. hafta maçında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlılar, 17 Nisan Cuma günü ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Daha sonra Türkiye Kupası randevusunda Fenerbahçe ile 21 Nisan Salı günü saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda karşı karşıya gelecek Konyaspor güçlü rakibini yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Konyaspor nisan ayındaki son sınavı ise Trabzonspor ile Konya’da verecek. Süper Lig’in 31.haftasınaki bu maçın başlama saati ise 27 Nisan Pazartesi günü saat 20.00 olarak açıklandı. Konyaspor, nisan ayındaki maçlarda iyi sonuçlara imza atarak ligde güvenli bölgede kalmak ve kupada ise yarı finale yükselmeye çalışacak.