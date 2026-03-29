Konyaspor'u yoğun trafik bekliyor
Yeşil-beyazlılar, nisan ayında ligde ve Türkiye Kupası'nda yoğun maç trafiğinden geçecek. Anadolu Kartalı ligde sırasıyla Samsunspor, Karagümrük, Antalyaspor ve Trabzonspor ile karşılaşacak. Kartal, kupada ise Fenerbahçe ile yarı final mücadelesi verecek
Haberin Özeti
- • Konyaspor, nisan ayında Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda yoğun ve zorlu bir maç fikstürüne girecek.
- • Yeşil-beyazlılar, ligde sırasıyla Samsunspor, Karagümrük, Antalyaspor ve Trabzonspor ile karşılaşacakları dört maça çıkacak.
- • Konyaspor, bu kritik ayda ligde güvenli bölgede kalmayı ve kupada yarı finalden finale yükselmeyi amaçlıyor.
TÜMOSAN Konyaspor, nisan ayında yoğun bir fikstürden geçecek. Yeşil-beyazlıları lig ve kupada zorlu virajlar bekliyor. Konyaspor milli ara sonrası ilk olarak Samsunspor deplasmanına gidecek. Mücadele 5 Nisan Pazar günü saat 14.30’da oynanacak. 12 Nisan Pazar günü saat 14.30’da Süper Lig’in 29. hafta maçında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlılar, 17 Nisan Cuma günü ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Daha sonra Türkiye Kupası randevusunda Fenerbahçe ile 21 Nisan Salı günü saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda karşı karşıya gelecek Konyaspor güçlü rakibini yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Konyaspor nisan ayındaki son sınavı ise Trabzonspor ile Konya’da verecek. Süper Lig’in 31.haftasınaki bu maçın başlama saati ise 27 Nisan Pazartesi günü saat 20.00 olarak açıklandı. Konyaspor, nisan ayındaki maçlarda iyi sonuçlara imza atarak ligde güvenli bölgede kalmak ve kupada ise yarı finale yükselmeye çalışacak.