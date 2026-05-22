Meramlı hafizeler, taç giyme heyecanı yaşadı

Meram İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren kız Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 160 hafize için icazet töreni düzenlendi. Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Meram İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, “Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek büyük bir emek, sabır ve gayret ister. Bugün burada hafızlıklarını tamamlayan evlatlarımızın sevincine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan Kur’an kursu öğreticilerimize ve fedakâr ailelerimize teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.

Programa katılan Konya il Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ise yaptığı konuşmada, hafızlığın manevi değerine dikkat çekerek hafız öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’in ışığında bir ömür sürmelerini temenni etti.Meram İlçe Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz da hafızlık müessesesinin toplum için büyük bir değer olduğunu belirterek, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. İlahi dinletileri ve öğrenciler tarafından okunan şiirlerle devam eden programa vatandaşlar ile öğrenci aileleri yoğun ilgi gösterdi. İcazet merasimi, Prof. Dr. Vehbi Dereli hocanın yaptığı dua ile sona erdi.

