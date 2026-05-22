Konya'daki pırlanta hırsızı tutuklandı
Konya'da eşine yüzük bakma bahanesiyle kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde Ramazan Y. (25), eşine yüzük bakma bahanesiyle Malazgirt Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına girdi.
Eline aldığı pırlanta yüzüğü alıp kaçan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen Ramazan Y, yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.