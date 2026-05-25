Melih İbrahimoğlu: Özür dileriz

Tümosan Konyaspor’un genç ve başarılı orta sahası Melih İbrahimoğlu, taraftardan özür diledi. Kon TV’ye konuşan yeşil-beyazlı futbolcu, “Öncelikle çok çok üzgünüz. Çok iyi hazırlandık. Taraftarımız da biz de çok istekliydik. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Çok güzel hazırlanmışlar. Çok güzel gelmişler. Biz elimizden geleni yaptık. Futbol böyle, maalesef bazen olmuyor. Çok üzgünüz. Ben kendim, oyuncu arkadaşlarım adına şunu söyleyebilirim; herkesten özür dileriz. İnşallah seneye daha güzel Konya olacak, daha güzel günler bizi bekleyecek” dedi.