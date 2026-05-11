MEGA öğrencilerinden Konya'da damga vuran başarı

Meram Belediyesi'nin MEGA projesi öğrencileri, Konya genelindeki Akıl ve Zekâ Oyunları yarışmalarında üç il birinciliği ve biri takım olmak üzere iki il üçüncülüğü kazandı.

Meram Belediyesinin örnek eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), başarılarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ve eğitimde açtığı yeni çığırla her yıl 75 bin öğrencinin hayatına dokunan MEGA, bu kez Konya genelinde düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları yarışmalarında elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi. Farklı kategorilerde elde edilen üç il birinciliği, iki il üçüncülüğü ve takım başarısı, MEGA’nın eğitim vizyonunun somut bir göstergesi oldu. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Haziran ayında Konya’da gerçekleştirilecek Türkiye geneli yarışmalarda şehrimizi temsil edecekler.

MEGA ÖĞRENCİLERİ ÜÇ İL BİRİNCİLİĞİ KAZANDI, TAKIM HALİNDE ÜÇÜNCÜ OLDULAR

Öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sunmak, analitik düşünme becerilerini geliştirmek ve stratejik bakış açılarını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren MEGA, akıl ve zekâ oyunlarında ortaya koyduğu başarılarla eğitimde yeni bir çığır açtığını bir kez daha gözler önüne serdi. Konya genelinde gerçekleştirilen yarışmalarda ortaokul kategorisi Abluka oyununda Necip Fazıl Kısakürek İHO, Mangala oyununda Muhittin Güzelkılıç İHO, yine ortaokul kategorisi Pentago oyununda yarışan Ticaret Borsası Ortaokulu, Konya il birincileri olarak önemli bir başarıya imza attılar.

İlkokul kategorisinde ise Motif oyununda Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İlkokulu Konya il üçüncüsü olmayı başarırken, MEGA öğrencileri takım halinde de Konya üçüncülüğünü elde ederek organizasyona damga vurdu. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır’ın elinden aldılar. Yakışır ödül alan tüm öğrencileri başarılarından dolayı tek tek tebrik etti.

BAŞKAN KAVUŞ; “MEGA’NIN BAŞARILARI, YOĞUN BİR ÇALIŞMANIN SONUCU”

Elde edilen başarıların tesadüf olmadığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinin çalışmaları sonucu okullara kazandırılan MEGA sınıflarında verilen akıl ve zekâ oyunları eğitimlerinin öğrencilerin dikkat, odaklanma, stratejik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerilerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Yarışmalarda elde edilen derecelerin, disiplinli çalışma ve nitelikli eğitimin doğal sonucu olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, Meram Belediyesinin gençliğe yönelik vizyon projeleri arasında yer alan MEGA’nın yalnızca akademik başarıyı değil; aynı zamanda karakter gelişimini, sosyal becerileri ve çağın gerektirdiği donanımları da merkeze aldığını ifade etti.

BAŞKAN KAVUŞ; “MERAM, EĞİTİM YATIRIMLARINI HER YIL DAHA DA ARTIRIYOR”

Proje çerçevesinde her yaş grubuna özel hazırlanan eğitim programları sayesinde öğrencilerin hem kişisel hem de akademik gelişimlerine katkı sağlandığını hatırlatan Başkan Kavuş, MEGA’nın gençlere yeni ufuklar açtığını ifade ederek, eğitim yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtti.

Başkan Kavuş, MEGA’nın bilimsel yayınlardan teknoloji eğitimlerine, akıl zekâ oyunlarından dijital oyun tasarımına kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiğini vurgulayarak, “Gençlerimizi yalnızca bugüne değil geleceğe hazırlıyoruz” diye konuştu. Akıl Zeka Oyunlarında başarı elde eden tüm isimleri ve öğretmenlerini tebrik eden Başkan Kavuş, Haziran ayında şehrimizde gerçekleştirilecek Türkiye geneli yarışmalarda Konya’yı temsil edecek tüm öğrencilere de başarılar diledi.

MEGA, MERAM GENÇLİĞİNİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

Bugün geldiği noktada MEGA; bilim, teknoloji, sanat, spor ve kişisel gelişim alanlarında sunduğu eğitimlerle Konya’nın en dikkat çeken eğitim projelerinden biri olmayı sürdürüyor. Akıl ve zekâ oyunlarında elde edilen bu önemli başarı da Meram’ın eğitim vizyonunun ne kadar güçlü temeller üzerine kurulduğunu bir kez daha ortaya koydu.

75 bin öğrenciye ulaşan MEGA; akıl zekâ oyunları, bilimsel proje çalışmaları, teknoloji ve yazılım eğitimleri, dijital oyun tasarımı, e-spor, sosyal gelişim faaliyetleri, kariyer etkinlikleri ve karakter eğitimi programlarıyla gençlerin geleceğine yön vermeye devam ediyor. Meram Belediyesinin eğitime kazandırdığı bu örnek proje, yeni neslin donanımlı, özgüvenli ve üretken bireyler olarak yetişmesine önemli katkılar sunuyor.