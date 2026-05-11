İşte Konyaspor'un iç saha karnesi!

İç sahada averaj artı 2

Tümosan Konyaspor, Süper Lig 2025-2026 sezonunun son içi saha maçını geçtiğimiz cumartesi günü oynadı. Taraftarı önünde bu sezon son kez çıktığı maçta Fenerbahçe’ye mağlup olan yeşil-beyazlılar, evinde inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Konyaspor bu sezon iç sahada 24 puan topladı. Anadolu Kartalı; iç sahada oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. İç sahada 21 gol atan yeşil-beyazlılar kalesinde ise 19 gol gördü.

Galatasaray ve Trabzon’u devirdi

Konyaspor, taraftarı önünde oynadığı 17 maçta; Gaziantep FK (3-0), Başakşehir (2-1), Galatasaray (2-0), Gençlerbirliği (1-0), Karagümrük (3-0), Trabzonspor (2-1) galibiyetlerine imza attı. Özellikle Galatasaray galibiyetiyle yeşil-beyazlılar, ligdeki kötü gidişatına son vererek çıkışını başlattı. Anadolu Kartalı, 24 Kasım-27 Nisan arasında evinde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet ve 6 beraberlik ile 10 maçlık yenilmezlik serisine imza attı. Bu müthiş seri Fenerbahçe yenilgisiyle sona erdi.

İç sahada 5 takımdan puan alamadı

Konyaspor iç sahada Alanyaspor (1-2), Kocaelispor (2-3), Beşiktaş (0-2), Samsunspor (1-3) ve Fenerbahçe (0-3) maçlarını kaybetti. Antalyaspor (0-0), Rizespor (1-1), Kayserispor (1-1), Eyüpspor (1-1), Göztepe (0-0) ve Kasımpaşa (1-1) ile berabere kaldı. Konyaspor özellikle sezonun ilk yarısında sıkıntılı bir dönemden geçse de İlhan Palut’un göreve gelmesiyle iyi bir çıkış yakaladı ve ilk olarak ligde kalmayı garantiledi. Anadolu Kartalı, Türkiye Kupası’nda zafere ulaşarak bu sezonu kupayla taçlandırarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.